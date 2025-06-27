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Зеленський підписав указ про синхронізацію із ЄС та G7 санкційного тиску на РФ

Глава держави зазначив, що треба імплементувати санкційні пакети партнерів в українській юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях.

Зеленський підписав указ про синхронізацію із ЄС та G7 санкційного тиску на РФ
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про синхронізацію із ЄС та G7 санкційного тиску на РФ заради завершення війни та реального миру.

“Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях. Синхронізація санкцій має бути забезпечена”, – написав президент. 

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Він зазначив, що сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь дипломатичний напрям.

“Росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників «Групи семи», санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, – усе це має працювати на сто відсотків”, – наголосив глава держави.
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