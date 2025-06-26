Верховний лідер Ірану заявив про «перемогу» над Ізраїлем та США

Алі Хаменеї вважає, що «американський режим» вплутався у пряму війну, бо вважав, що якщо цього не зробити, «сіоністський режим» буде повністю знищений. Також Хаменеї вважає, що Іран «дав Америці сильного ляпаса».

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своїх перших публічних коментарях після припинення вогню між Ізраїлем та Іраном проголосив те, що він назвав перемогою над Ізраїлем та США, передає The Wall Street Journal.

«Американський режим вплутався у пряму війну, бо вважав, що якщо цього не зробити, сіоністський режим буде повністю знищений», – сказав він, маючи на увазі Ізраїль.

«Але ця війна не дала жодних успіхів. Тут Ісламська Республіка здобула перемогу, а ми, навпаки, дали Америці сильного ляпаса».

Зі свого боку іранське агентство IRNA повідомляє, що Хаменеї заявив про повалення сіоністського режиму.

«Я вітаю іранський народ. Сіоністський режим майже повалений і був розчавлений під ударами Ісламської Республіки», – сказав лідер Ірану.

Він вважає, що США не досягли жодних перемог, а Трамп займався «грою на публіку».

Хаменеї каже, що Іран ніколи не капітулює, а також пригрозив новими атаками проти американських баз в регіоні в разі поновлення атака проти Ірану.