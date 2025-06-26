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Верховний лідер Ірану заявив про «перемогу» над Ізраїлем та США

Алі Хаменеї вважає, що «американський режим» вплутався у пряму війну, бо вважав, що якщо цього не зробити, «сіоністський режим» буде повністю знищений. Також Хаменеї вважає, що Іран «дав Америці сильного ляпаса».

Верховний лідер Ірану заявив про «перемогу» над Ізраїлем та США
Алі Хаменеї
Фото: ЕРА/UPG

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своїх перших публічних коментарях після припинення вогню між Ізраїлем та Іраном проголосив те, що він назвав перемогою над Ізраїлем та США, передає The Wall Street Journal. 

«Американський режим вплутався у пряму війну, бо вважав, що якщо цього не зробити, сіоністський режим буде повністю знищений», – сказав він, маючи на увазі Ізраїль. 

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«Але ця війна не дала жодних успіхів. Тут Ісламська Республіка здобула перемогу, а ми, навпаки, дали Америці сильного ляпаса».

Зі свого боку іранське агентство IRNA повідомляє, що Хаменеї заявив про повалення сіоністського режиму. 

«Я вітаю іранський народ. Сіоністський режим майже повалений і був розчавлений під ударами Ісламської Республіки», – сказав лідер Ірану.

Він вважає, що США не досягли жодних перемог, а Трамп займався «грою на публіку».

Хаменеї каже, що Іран ніколи не капітулює, а також пригрозив новими атаками проти американських баз в регіоні в разі поновлення атака проти Ірану.
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