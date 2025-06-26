Через невдоволення монетарною політикою Трамп може достроково оголосити нового керівника Федеральної резервної системи

За даними Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп думає над тим, аби оголосити наступника на посаді голови Федеральної резервної системи достроково. Це пов'язано з невдоволенням нинішнім главою Джеромом Пауеллом і його курсом.

Термін повноважень Пауелла повинен тривати ще 11 місяців, але джерела газети стверджують, нібито Трамп обдумує оголошення або влітку, або в перші місяці осені. Президент має кількох кандидатів: колишнього губернатора Кевіна Варша, директора Національної економічної ради Кевіна Гассетта і навіть нинішнього міністра фінансів Скота Бессента.

Дострокове оголошення наступника могло б дозволити цій людині впливати на очікування інвесторів стосовно майбутнього курсу ставок.

На запитання, чи розглядає Трамп можливість дострокового оголошення нового голови ФРС, у Білому домі відповіли, що Федеральна резервна система повинна проводити монетарну політику, орієнтовану на зростання.

"Адміністрація вже закладає основу – зокрема за допомогою Одного Великого, Прекрасного Закону — щоб дати потужний імпульс економічному зростанню, створенню робочих місць та інвестиціям, і настав час, щоб монетарна політика доповнила цей порядок денний і підтримала економічне відродження Америки", – заявив речник Білого дому Куш Десай.

Сам Пауелл каже, що політика не впливає на рішення Федеральної резервної системи.

"Якщо ми припустимось помилки, люди платитимуть… ціну за це ще дуже довго", – сказав Пауелл у середу під час виступу в Сенаті. Зниження ставок цього року є можливим, але, за його словами, "ми будемо діяти обережно".