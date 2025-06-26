Румунія отримала від Нідерландів 18 винищувачів F-16

Вони обслуговуватимуть навчальний центр пілотів НАТО, де також навчаються українські льотчики.

Флот F-16 у Румунії збільшиться до 67 літаків: Нідерланди віддають країні 18 винищувачів після угоди, формалізованої на саміті НАТО в Гаазі.

Як пише румунська служба "Радіо свобода", міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну після саміту НАТО в Гаазі оголосив, що літаки, запропоновані Нідерландами, стануть власністю його держави за символічну ціну в одне євро.

Ці 18 F-16 вже розгорнуті на 86-й авіабазі Борча у Фетешті. Вони назавжди залишаться у складі Повітряних сил Румунії і обслуговуватимуть навчальний центр пілотів НАТО, де також навчаються українські льотчики. Цей внесок є частиною зусиль НАТО щодо зміцнення східного флангу та підтримки розвитку регіонального навчального центру для пілотів F-16.

Усі свої 67 F-16 Румунія організувала у чотири ескадрильї. Наразі 53-тя винищувальна ескадрилья, розгорнута на 86-й авіабазі в Борчі, має на озброєнні 17 літаків F-16, раніше придбаних у Португалії.

Ще дві ескадрильї формуються в рамках контракту з Норвегією, за яким Румунія придбала за 388 мільйонів євро купила 32 літаки F-16. Цей контракт також включає запасні двигуни та логістичну підтримку, і призначений для переходу на майбутні літаки F-35.

Також до країни поставили 16 норвезьких літаків, із яких сформували 48-му ескадрилью, дислоковану на 71-й авіабазі "Генерал Еманоїл Іонеску" в Кимпія-Турзі.

Останні 16 літаків, які завершать третю ескадрилью, мають доставити пізніше цього року.

У листопаді 2024 року Румунія підписала угоду зі Сполученими Штатами про закупівлю 32 літаків F-35 Lightning II. Їх мають поставити до 2030 року. Вартість контракту оцінюється приблизно в 6,5 мільярда доларів плюс ПДВ. Ця сума покриває самі літаки, а також двигуни, боєприпаси, логістичне забезпечення, навчальні послуги, авіасимулятори та пакет промислової співпраці.

У травні цього року у Міноборони Нідерландів повідомили, що країна підтримає створення навчального центру для технічного обслуговування винищувачів F-16 на румунській авіабазі Фетешті, де вже діє Європейський центр підготовки пілотів F-16 (EFTC).