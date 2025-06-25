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​У Нідерландах стався збій мобільного зв’язку під час саміту НАТО

Напередодні ліві активісти з групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення до Роттердама.

​У Нідерландах стався збій мобільного зв’язку під час саміту НАТО
хакери
Фото: ANSA

У середу, 25 червня, в Нідерландах стався масштабний збій у роботі мобільного зв’язку. У цей час країна приймає саміт лідерів НАТО, передає «Європейська правда» з посиланням на АР.

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Проблеми виникли в системі провайдера Odido та його дочірніх компаній. Компанія заявила, що клієнти зіткнулися з перебоями в роботі мережі.

Речник кіберцентру Йоб Гольцгауер повідомив, що відомство не бере участі в розслідуванні, оскільки головну відповідальність несе провайдер.

«Ми долучимося лише в тому разі, якщо провайдер підтвердить, що це була кібератака», — заявив Гольцгауер.

За день до цього, 24 червня, ліві активісти з групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення до Роттердама на знак протесту проти НАТО та Ізраїлю.

Крім того, в ніч перед початком саміту на залізничній гілці від аеропорту «Схіпхол» до Амстердама та Утрехта сталася пожежа. Рух поїздів на цій ділянці залишатиметься неможливим до кінця доби.

  • Кібератаки, зокрема, з проросійстким слідом, фахівці відслідковують уже не вперше під час масштабних міжнародних заходів, Так, у 2023 році під час саміту Кримської платформи у Празі сайти МВС Чехії, поліції та рятувальників зазнали нападу з боку проросійських хакерів.
  • Тоді ж сайти королівського палацу, прем'єр-міністра, Палати представників та Сенату Бельгії перестали працювати через кібератаку.
  • Міжнародний кримінальний суд у Гаазі раніше повідомив, що його ІТ-системи теж зазнали кібератаки.
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