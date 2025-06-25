Гроссі хоче повернути інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти Ірану

Голова Агентства ООН з ядерного нагляду МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його головним пріоритетом є повернення його інспекторів на ядерні об'єкти Ірану для оцінки впливу військових ударів США та Ізраїлю та перевірки запасів збагаченого урану, пише Reuters.
“Це пріоритет номер один”, – сказав Гроссі на пресконференції на засіданні кабінету міністрів безпеки Австрії.
Він хоче повернути своїх інспекторів, зокрема, на три заводи, де здійснювалося збагачення урану до початку ударів Ізраїля 13 червня.
На запитання, чи повідомив його Іран про стан своїх запасів збагаченого урану, зокрема про уран, збагачений до чистоти 60%, близької до збройового класу, він вказав на лист, отриманий від Ірану 13 червня, в якому йдеться, що Іран вживе “спеціальних заходів” для захисту своїх ядерних матеріалів та обладнання.
“Вони не вдавалися в подробиці щодо того, що це означає, але очевидно, що лист мав приховане значення. Ми можемо уявити, що цей матеріал там є”, – сказав Гроссі, припустивши, що значна частина матеріалу пережила атаки.
- Раніше стало відомо, що парламент Ірану схвалив законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що МАГАТЕ, яке відмовилося навіть мінімально засудити напад на ядерні об'єкти Ірану, “виставило на аукціон свій міжнародний авторитет”. Він додав, що Організація з атомної енергії Ірану призупинить свою співпрацю з МАГАТЕ до гарантування безпеки ядерних об'єктів.
- Агенція CNN з посиланням на власні джерела у розвідці Пентагону стверджує, що завдані Сполученими Штатами авіаудари по ядерних об'єктах Ірану не призвели до остаточного їхнього знищення.
- Згідно з попередніми оцінками, ключові компоненти ядерної програми ісламської республіки вдалося захистити, а атака з боку США лише відкинула напрацювання на декілька місяців назад. За словами співрозмовників CNN, запаси збагаченого урану не зазнали шкоди, а центрифуги, потрібні для процесу виготовлення ядерної зброї, залишилися фактично цілими.