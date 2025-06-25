12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму

Чи можна сказати, що 12-денна операція Ізраїлю та удари США знищили ядерну програму Ірану?

Фото: dailysabah.com Центрифуги на заводі зі збагачення урану в Натанзі, Іран, 5 листопада 2019 р.

Станом на сьогодні вона, щонайменше, паралізована. Іран відкинули на роки назад. Це факт.

Бо можна вивезти з об'єктів запаси радіоактивних матеріалів (300-400 кг), найціннішого обладнання, але тисячі центрифуг для збагачення урану до 40-60-90% евакуювати не вдасться.

А ось стратегічно ні — стратегічно ядерну программу можна припинити лише падінням режиму у Тегерані.

Звичайно, ніхто на це не піде. Ані за 12 днів, ані за 120.

Ізраїль більше року перестрілювався з Ліваном із населенням 5,7 млн осіб і домігся припинення вогню лише провівши інтенсивну та кровопролитну наземну операцію.

“Хезболла” зазнала важких втрат, але Ізраїль її не знищив, не роззброїв, лідери організації не ухвалювали рішення про її розпуск — стався відхід за річку Літані. Це однозначна поразка та зменшення можливості обстрілів півночі Ізраїлю, але не розгром.

Те саме стосується й ХАМАСу — вони торгуються за виведення Армії оборони Ізраїлю з Сектору, міжнародні гарантії та гроші на відновлення.

Фото: EPA/UPG Звернення Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї до нації транслюється по Іранському державному телебаченню в Тегерані,18 червня 2025 року.

Комусь схоже на капітуляцію? Мені не дуже.

Звичайно, ніхто зараз не готовий збирати коаліцію, влаштовувати затяжну війну з 90-мільйонним Іраном.

ЄС просто не має геополітичних амбіцій, всі ці Франції та Великі Британії вже багато разів обпалювалися на питаннях дії поза метрополіями, вони не переймаються тим, що місцеві можуть все розікрасти та почнуть різати один одного — вони точно знають, що це станеться.

Бо неможливо змусити людей еволюціонувати примусово.

Парадокс у тому, що теократії та диктатури відстають технологічно і в наукових перегонах, натомість чудово цементують режим за допомогою ШІ, пропаганди через Інтернет, різних систем розпізнавання облич та стоп-слів. Тобто, технології, придумані в демократіях, забезпечують їм незмінність влади та політичного курсу.

Тобто платять майбутнім 90 мільйонів населення за комфорт купки функціонерів та чиновників.

Поки що це влаштовує народ Ірану, а демонстрацій та спроб перевороту на тлі десятків ударів по ополченню “Басидж” та КВІР (які багато в чому й займаються політичним терором) ми не бачимо. А ні ЄС, ні США не платитимуть за повалення режиму трильйони і життями власних громадян.

Ірак показав чим це може завершитися: “Ісламська держава” — зло не менше, ніж Саддам.

Фото: EPA/UPG Іранці з національними прапорами та плакатом із зображенням Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час антиамериканської та антиізраїльської акції в Тегерані, 22 червня 2025 року.

Тегеран відкинули назад на багато років, але країна може продовжувати свою ядерну програму.

Адже центрифуги для збагачення, навіть сучасні газові, Іран виробляє, а також може імпортувати через умовну КНДР, якої санкціями вже не налякати. Перенесуть майданчики на схід країни та посилять ППО.

Щоправда, ціна такої програми через санкції та спроби обійти їх становить за оцінками майже 3 трильйони доларів.

Свого часу лідери Пакистану заявляли, що готові їсти траву, але мати ядерну зброю — з Тегераном вийшло, що й тягот з поневіряннями перси зазнали, а от мети поки що не досягли.

Так, судячи з того, що ми бачимо на супутникових знімках, об'єкт у Фордо вражений під час операції “Опівнічний молот”.

GBU-57 американці створювали саме для таких місій — ударів по підземних заводах, бункерах та шахтах КНДР та Ірану, після того, як попереднє покоління бункерних боєприпасів випробували по Саддаму і результати визнали недостатніми.

Немає значення, скільки метрів скелі, гори чи бетону було над Фордо, бо до будь-якого об'єкту можна дістатися через вразливі точки — залізничні колії, ворота, вентиляцію, точки входу водопостачання.

Місце, куди гарантовано влетять спеціальні боєприпаси, кінетичним ударом і вибуховою хвилею зруйнують систему життєзабезпечення, розколотять скелю, так, що вона сама стане хмарою осколків усередині.

Пентагон прозвітував про 14 випущених 13-тонних боєприпасів: 12 — по об'єкту у Фордо і 2 — по підземному залу для збагачення урану в Натанзі.

На супутникових знімках із Фордо чітко видно дві групи кратерів по 3.

Фото: EPA/UPG Кратери після авіаударів США по підземному збагачувального заводу у Фордо, 22 червня 2025 року Фото: EPA/UPG Кратери після авіаударів США Фото: EPA/UPG Кратери після авіаударів США Фото: EPA/UPG Кратери після авіаударів США

Що це означає? Їх використовували один за одним в одну вирву — розширюючи та поглиблюючи її.

Сам удар спрямували близько до вентиляційних отворів, щоб гарантовано проломити їх і щоб ударна хвиля затекла всередину.

Саме вона, а також уламки бетону, механізмів та вентиляційної шахти і завдали основної шкоди всередині об'єкта.

Завалили системи вентилювання, оголили структуру заводу з товщі гори та викликали пожежу всередині комплексу.

Не важливо 60 метрів чи менше до вибуху змогли пройти протибункерні бомби. 2,5 тонни вибухівки у кожній — це жахливі руйнування, незважаючи на системи відбійників та посиленого бетону.

Те, що навіть не вважали за потрібне завдавати додаткових ударів по об'єктах електрифікації, водопостачання та складах навколо, наприклад, “Томагавками” або вильотами “Хель га-Авір” означає, що ті, хто планували цю операцію, цілком задоволені результатами.

Зрештою, дефіциту чавуну у США та Ізраїлю не спостерігається — могли зачесати навколо ландшафт, але не стали.

Отже, порахували, що збитки більш ніж достатні.

Фото: armyrecognition.com GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) — високоточна бомба глибокого проникнення, розроблена компанією Boeing для ВПС США для ураження вкопаних та добре укріплених ворожих цілей, вона є найпотужнішою неядерною бомбою на озброєнні американської армії.

Судячи з того, що немає жодного пруфу про втрати Ізраїлю чи США в повітрі? F-35 — справді літак наступного покоління, а В-2, як і раніше, — найтехнологічніший борт планети.

Ті ж станції перешкод AN/ASQ-239 Barracuda отримали четверту ітерацію, засновану на інформації, отриманій США в ході війни в Україні, тому С-300 Ірану просто були не в змозі працювати по них у каші з перешкод та хибних цілей.

У зв'язці з ударними БПЛА, керованими бомбами, протирадіолокаційними ракетами Ізраїлю вдалося зачистити небо як для ударів по ядерній програмі, так і для знищення виробництва “Шахедів” або ракетних баз з пусковими.

Але Іран випустив по Ізраїлю 520 балістичних ракет, попри те, що ЦАХАЛ захопив небо, придушив ППО та вивів з ладу ВПС, знищив від третини до половини мобільних пускових стратегічних ракет.

Щоправда, протиракетний щит пройшли не більше сорока ракет. Але якби це був перший удар — було б вкрай боляче. НПЗ в Хайфі призупинив виробництво після парного прильоту.

Це означає, що хоч іранська стратегія не зіграла, вони працюватимуть над збільшенням кількості одночасних запусків та точністю балістики. Загибель декількох генералів та 700-800 бійців — не той удар, який покладе Іран на лопатки.

Москва, поза сумнівом, надасть всіляке сприяння цьому плану. Як і ймовірно тепер посилить іранську авіацію та ППО і Китай, який потребує стабільного постачання вуглеводнів з Перської затоки.

Вперше ВПС США та ВПС Ізраїлю працювали разом — це історична для Близького Сходу віха. Але чи вистачить цього, щоб у регіоні припинила литися кров?

Фото: US Air Force Американський малопомітний стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit скидає бомбу (MOP) GBU-57A/B.

Урок для нас єдиний, але дуже наочний. Ізраїль ідеально підібрав час — падіння Сирії та виведення з війни Лівану, відносно дружні уряди у Йорданії, Єгипті та Іраку.

Над ізраїльтянами збивали балістику американці, а йордансьткі ВПС перехоплювали дрони.

Але навіть кілька сотень сучасних літаків і тисячі високоточних бомб, успішна операція зі знищення верхівки, з виведенням з ладу генералітету, пряма військова допомога наддержави — це достатньо, щоб виконати оперативні завдання, але недостатньо, щоб розправитися з екзистенційною загрозою.

Режим встоїть, Іран продовжить розробку і ядерної зброї, і балістики, відкоригує витрати на “Шахеди”, які в результаті цієї кпанії досягли лише одиночних попадань.

Це не мир — це пауза на 5-10 років.

Ціна війни для Ізраїлю із призовом 350 тисяч людей на кількам років, витратою кількох сотень перехоплювачів і витрачанням тисяч високоточних бомб може бути дуже обтяжливою — 10% ВВП була оптимістична цифра операції проти ХАМАС.

Можна виграти війну, але не досягти миру. При цьому, диктатури можуть зазнати величезної кількості збитків та шкоди, проте встояти.