Під тиском протестів Джефф Безос переніс весілля з центру Венеції

Власник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос ухвалив рішення перенести локацію свого весілля з Лорен Санчез через протести у Венеції.

Як пише BBC, замість самого центру міста на воді масштабне триденне святкування, до якого долучаться близько 200 світових знаменитостей, відбудеться в Арсеналі, подалі від найбільш жвавих туристичних місць.

Активісти вважають цей крок бізнесмена власною перемогою. Низка організацій, серед яких Ґрінпіс, виступали проти того, щоб Безос фактично "орендував" місто за суму від 20 до 30 мільйонів євро. Його критикували за надмірно розкішний спосіб життя на тлі загострення кліматичної кризи.

Влада Венеції критично поставилася до протестів, звинувативши мітингарів у "привласненні міста", а також підкресливши економічну вигоду, яку принесе весілля колись найбагатшої людини планети.