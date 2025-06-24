Ґрінпіс влаштував мітинг у Венеції проти весілля Джеффа Безоса

Напис на банері: "Якщо ти можеш орендувати Венецію на весілля, то зможеш заплатити більше податків"

Активісти Ґрінпіс зібралися у Венеції на площі Святого Марка з вимогою не дати американському мільярдеру Джеффу Безосу провести у місті його, на їхню думку, надмірно розкішне весілля.

Як пише Deutsche Welle, колись найбагатший бізнесмен світу одружиться із Лорен Санчез під час церемонії, яка збере понад 200 знаменитостей, серед яких Іванка Трамп зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером, Опра Вінфрі, Кайлі Дженнер, Кім Кардаш'ян, Ерік Шмідт та Білл Гейтс.

Безос заплатить за святкування близько 20-30 мільйонів євро, а гості прибуватимуть до Венеції 90 приватними літаками, що неабияк розлютило захисників природи. Ґрінпіс вважають, що мільярдер мав би "більше витрачати на податки, якщо може собі дозволити вести настільки безвідповідальне життя, провокуючи кліматичну кризу".

Влада Венеції переконана, що весілля мільярдера принесе додатковий прибуток бізнесам та міському бюджету. Сам Безос намагається пом'якшити ситуацію тим, що пожертвує 1 мільйон євро академічному консорціуму, який вивчає екосистему венеційської лагуни.