ЄС запровадив санкції проти п'ятьох прибічників режиму колишнього уряду Башара Асада

П'ятеро сирійців відповідальні за тортури, позасудові вбивства та інші жорстокі дії щодо ув’язнених.

ЄС запроваджує обмежувальні заходи проти п'яти сирійських осіб, пов'язаних з колишнім режимом Асада, за підтримку злочинів проти людяності та розпалювання міжконфесійного насильства.

Про це ідеться у повідомленні Ради ЄС.

До санкційного списку ЄС потрапили три колишні члени Сирійської республіканської гвардії та Збройних сил, які відповідальні за серйозні порушення прав людини за часів режиму Асада — включно з тортурами, позасудовими вбивствами та іншими жорстокими діями щодо ув’язнених.

Після падіння режиму Асада — Мікдад Фатіха, Гайт Далла та Сухайл аль-Хасан створили озброєні формування, які сприяли релігійній напруженості та підбурювали до насильства, у результаті чого загинули сотні мирних жителів.

Крім того, до списків увійшли двоє відомих бізнесменів — Мудалаль Хурі та Імад Хурі. Вони підтримували колишній режим Асада й представляли його фінансові інтереси у РФ, зокрема допомагаючи фінансувати тяжкі злочини проти людяності, у тому числі й застосування хімічної зброї.

"Перераховані підлягають заморожуванню активів, а надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, їм або на їхню користь, заборонено. Крім того, до них поширюється заборона на поїздки до ЄС", — йдеться у заяві.