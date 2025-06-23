Reuters: Італія заморозила понад $2,5 мільярда активів російських олігархів

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2,3 мільярда євро (2,64 мільярда доларів) з моменту вторгнення в Україну у 2022 році, причому останні випадки відбулися на початку червня 2025 року, пише Reuters.

Італія заарештувала активи, серед яких банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, в рамках санкцій ЄС проти Кремля та його посібників.

Банк Італії заявив, що на кінець червня 2023 року вартість заблокованих російських активів становила 2,5 мільярда доларів.

Цього місяця банк не оновив дані про загальну суму, але повідомив, що у грудні 2024 року заморожено майже 280 мільйонів євро російських активів — на 44 мільйони євро більше, ніж у попередньому року.

Окремо, податкова поліція на початку червня вилучила активи іранської компанії Irital Shipping Lines, що базується в Мілані, та два її об'єкти нерухомості загальною вартістю понад 1 мільйон євро через "військову підтримку Іраном війни Росії в агресії проти України".

Агентство державного майна Італії утримує всі неліквідні активи, заморожені через санкції ЄС, а італійський уряд несе витрати на управління цими активами протягом періоду заморожування. Згідно останніх офіційних даних, до лютого 2024 року витрати держави на утримання становили 31,7 млн євро.

Розрахунки Reuters показують, що витрати могли зрости приблизно на 15 мільйонів євро, до понад 45 мільйонів євро на сьогодні. Доля цих активів залежить від Європейського Союзу, зокрема ЄС може вирішити здійснити їх конфіскацію. Якщо ж Брюссель вирішить розморозити їх, активи можуть бути повернуті їхнім власникам за умови, що вони сплатять Італії витрати на утримання.