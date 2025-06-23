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США попередили американців по усьому світі про загрози їхній безпеці

У Держдепі попереджають про імовірність нападів.

США попередили американців по усьому світі про загрози їхній безпеці

Державний департамент США попередив американців по усьому світі про безпекові загрози і закликав бути "більше обережними". 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, опублікованого 22 червня за місцевим часом. 

У тексті йдеться про те, що "конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах та періодичного закриття повітряного простору над Близьким Сходом".

Тому існує ймовірність "демонстрацій проти громадян та інтересів США за кордоном". 

Державний департамент порадив громадянам США в усьому світі бути "більше обережними". 

  • У ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох об'єктах ядерної програми Ірану. Бомбардувальники B-2 атакували об'єкт Фордо, ймовірно 13,6-тонними протибункерними бомбами. Такі ж бомби скинули на Натанз. З підводних човнів запустили ракети "Томагавк" по об'єктах у Натанзі та Ісфахані.
  • Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації заявив, що найважливіші іранські об'єкти зі збагачення урану знищено. 
  • В Ірані підтвердили удари США, але сказали, що об'єкти пошкоджені. При цьому в Тегерані виступили з погрозами заходів у відповідь. Радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї назвав серед іншого американські військові бази "законними цілями" для іранських атак. 
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