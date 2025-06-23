США попередили американців по усьому світі про загрози їхній безпеці

У Держдепі попереджають про імовірність нападів.

Державний департамент США попередив американців по усьому світі про безпекові загрози і закликав бути "більше обережними".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, опублікованого 22 червня за місцевим часом.

У тексті йдеться про те, що "конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах та періодичного закриття повітряного простору над Близьким Сходом".

Тому існує ймовірність "демонстрацій проти громадян та інтересів США за кордоном".

Державний департамент порадив громадянам США в усьому світі бути "більше обережними".