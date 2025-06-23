Головне управління розвідки міноборони показало ексклюзивні кадри евакуації громадян України та іноземців з Ізраїлю. Загалом тоді вдалося вивезти 176 людей, з них 133 – українці.
Серед іноземців, яких евакуювали за українського сприяння, є громадяни США, Молдови, Латвії та Азербайджану. Евакуювали, зокрема, дітей.
"Україна повсюди допомагає своїм, хто опинився в складних обставинах, а також готова прийти на допомогу друзям", – прокоментували в ГУР.
- Цю евакуацію Україна провела напередодні американських ударів по ядерних об'єктах в Ірані. З ізраїльської території їх вивезли спершу до Єгипту.
- Також провели евакуацію з території Ірану – до Азербайджану.
- Минулого тижня декількох українців допомагала евакуювати Польща.