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ГУР показало ексклюзивні кадри евакуації людей з Ізраїлю

176 осіб, зокрема громадяни України, США та Азербайджану, евакуювали спершу до Єгипту. 

ГУР показало ексклюзивні кадри евакуації людей з Ізраїлю
Україна евакуювала з Ізраїлю українців та іноземців
Фото: скриншот

Головне управління розвідки міноборони показало ексклюзивні кадри евакуації громадян України та іноземців з Ізраїлю. Загалом тоді вдалося вивезти 176 людей, з них 133 – українці.

Серед іноземців, яких евакуювали за українського сприяння, є громадяни США, Молдови, Латвії та Азербайджану. Евакуювали, зокрема, дітей.

"Україна повсюди допомагає своїм, хто опинився в складних обставинах, а також готова прийти на допомогу друзям", – прокоментували в ГУР. 
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