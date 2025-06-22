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В Україні відкрився офіс норвезької компанії-виробника систем NASAMS

Умєров подякував уряду Норвегії за фінансову підтримку та команді Kongsberg за довіру і готовність розвивати співпрацю. 

В Україні відкрився офіс норвезької компанії-виробника систем NASAMS
Фото: Міноборони

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє озброєння, зокрема зенітно-ракетні системи NASAMS.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. 

"Це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів. У співпраці з Kongsberg фокусуємось на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Готуємо нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури", - зазначив Умєров.

Він наголосив, що протиповітряна оборона є одним зі стратегічних пріоритетів України.

"Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БПЛА. Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання", - підкреслив Умєров.

За його словами, відкриття офісу – це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg.

"Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", - поінформував Умєров.

За його словами, це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.

Умєров подякував уряду Норвегії за фінансову підтримку та команді Kongsberg за довіру і готовність розвивати довгострокову співпрацю та висловив сподівання на практичні результати вже найближчим часом.

Як повідомлялося, сьогодні до Києва прибув міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Він підтвердив, що Норвегія планує спрямувати додаткові $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння - для потреб Сил оборони. 
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