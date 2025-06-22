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Радбез ООН збереться для обговорення ударів США по Ірану

Росія, Китай і Пакистан вже запропонували проєкт резолюції з вимогою "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.

Радбез ООН збереться для обговорення ударів США по Ірану
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ініціаторами засідання на запит Тегерана виступили Росія, Китай і Пакистан, які запропонували проєкт резолюції з вимогою "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.

За даними Reuters, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак без згадування конкретних держав.

Коли відбудеться голосування, поки що невідомо. Очікується, що США накладуть вето на такий документ.

  • У ніч на неділю США завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, про що повідомив президент США Дональд Трамп. Було атаковано ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році. 
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