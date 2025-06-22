Радбез ООН збереться для обговорення ударів США по Ірану

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану.
Про це повідомляє Укрінформ.
Ініціаторами засідання на запит Тегерана виступили Росія, Китай і Пакистан, які запропонували проєкт резолюції з вимогою "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.
За даними Reuters, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак без згадування конкретних держав.
Коли відбудеться голосування, поки що невідомо. Очікується, що США накладуть вето на такий документ.
- У ніч на неділю США завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, про що повідомив президент США Дональд Трамп. Було атаковано ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.