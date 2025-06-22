Радбез ООН збереться для обговорення ударів США по Ірану

Росія, Китай і Пакистан вже запропонували проєкт резолюції з вимогою "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ініціаторами засідання на запит Тегерана виступили Росія, Китай і Пакистан, які запропонували проєкт резолюції з вимогою "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.

За даними Reuters, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак без згадування конкретних держав.

Коли відбудеться голосування, поки що невідомо. Очікується, що США накладуть вето на такий документ.