Велика Британія заявила, що не брала участі в ударах США по Ірану, і закликає до переговорів

Велика Британія та її військові ресурси не брали участі в ударах США по основних ядерних об'єктах Ірану та закликають до дипломатичного вирішення кризи.

Про це пише Bloomberg.

Водночас прем'єр-міністр Кір Стармер сьогодін мовчазно підтримав дії президента Дональда Трампа, заявивши, що ядерна програма Ірану є “серйозною загрозою міжнародній безпеці”.

“Ірану… не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і США вжили заходів для пом'якшення цієї загрози”, – йдеться у заяві прем'єр-міністра.

“Ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною, а стабільність у регіоні є пріоритетом. Ми закликаємо Іран повернутися за стіл переговорів і досягти дипломатичного рішення для покладення кінця цій кризі”, – додав він.

Виступаючи від імені уряду в ефірі Sky News, міністр у справах бізнесу Джонатан Рейнольдс заявив, що США не просили британської допомоги в нападі, а також не використовували свою базу в Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Потенційне використання цієї бази США для ударів по Ірану викликало занепокоєння в уряді Великої Британії щодо того, чи відповідає вона міжнародному праву.