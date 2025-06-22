Ізраїль екстрено закриває повітряний простір

Відкритими залишаються сухопутні кордони в напрямку Єгипту та Йорданії.

в Ізраїлі вантажівка протаранила автобусну станцію з людьми

Через нічну атаку США на Іран, Ізраїль заявив, що закриває свій повітряний простір.

Про це пише The Times of Israel.

За інформацією Управління аеропортів Ізраїлю, повітряний простір країни закрито як запобіжний захід після удару США по ядерних об'єктах Ірану та потенційну загрозу ударів Тегерана у відповідь.

Відкритими залишаються сухопутні кордони в напрямку Єгипту та Йорданії, через які багато країн закликали своїх громадян евакуюватися.