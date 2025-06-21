У Бразилії унаслідок аварії повітряної кулізагинули щонайменше вісім людей

На борту усього було 22 пасажирів.

У штаті Санта-Катаріна на півдні Бразилії унаслідок аварії повітряної кулі загинули щонайменше вісім людей.

Як пише The Guardian, про це повідомив губернатор штату Жоржиньо Мелло.

Усього на борту кулі перебувало приблизно 22 особи.

Мелло написав у соцмережі X, що місцева громада "шокована" інцидентом, який, за його словами, стався в Прая-Гранде. Підтверджено, що двоє людей вижили.

Рятувальники продовжують пошуки інших.