«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСвіт

У Бразилії унаслідок аварії повітряної кулізагинули щонайменше вісім людей

На борту усього було 22 пасажирів.

У Бразилії унаслідок аварії повітряної кулізагинули щонайменше вісім людей
Повітряні кулі у Бразилії, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У штаті Санта-Катаріна на півдні Бразилії унаслідок аварії повітряної кулі загинули щонайменше вісім людей.

Як пише The Guardian, про це повідомив губернатор штату Жоржиньо Мелло.

Усього на борту кулі перебувало приблизно 22 особи.

Мелло написав у соцмережі X, що місцева громада "шокована" інцидентом, який, за його словами, стався в Прая-Гранде. Підтверджено, що двоє людей вижили.

Рятувальники продовжують пошуки інших.

  • У грудні 2024 року на півдні Бразилії невеликий літак впав на магазини в центрі туристичного міста Грамаду. Тоді загинули 9 людей.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies