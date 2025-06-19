На Львівщині у ТЦК помер чоловік

У ТЦК стверджують, що попередня версія медиків – смерть від інфаркту.

Ввечері 17 червня до приміщення Стрийського РТЦК поліція доставила військовозобов’язаного Науменка Олексія 1975 року народження, який за декілька годин помер.

Про це повідомила пресслужба Львівського ОТЦК та СП.

“У громадянина був відсутній військово-обліковий документ. Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП. Будь які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно ст. 210-1 КУпАП”, - йдеться у повідомленні.

В ніч на 18 червня чоловік поскаржився на пекучий біль в області серця.

“Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу. Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані”, - запевнили у ТЦК, і додали, що реанімаційні заходи, які здійснили медичні працівники, не дали результатів.

Причину смерті встановлять при проведенні експертизи, попередня версія медиків – інфаркт.

В Львівському ОТЦК наголосили, що при огляді тіла чоловіка поліцейські не виявили зовнішніх тілесних ушкоджень, по даному факту призначено службове розслідування.