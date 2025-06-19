«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСуспільствоВійна

Бровді: у травні СБС та “Лінія дронів” знищили чверть від ліквідованих росіян

Також протягом травня підрозділі СБС та “Лінії дронів” вразили 21,2% цілей.

Бровді: у травні СБС та “Лінія дронів” знищили чверть від ліквідованих росіян
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Командувач СБС Роберт Бровді повідомив верифіковану статистику вражень дронами з 11 по 18 червня.

Силами підрозділів СБС та “Лініі дронів” знищено чи уражено 4632 унікальних ворожих цілі. При цьому підтверджені втрати особового складу ворога склали 1170 осіб (644 - безповоротні, 526 - санітарні).

За словами Бровді, система військової верифікації уражень у Дельті обʼєднує 517 підрозділів, з них 7 сходять до СБС, а ще 5 - до “Лінії дронів”. Чисельність їх особового складу складає 2,2% від загальної чисельності СОУ. 

Support LB.ua

Питома вага підрозділів СБС по цілям від загального обʼєму уражень СОУ:

  • Квітень - 4,3% (2679 цілей)
  • Травень - 4,1% (2586 цілей)

По знищенню ворога:

  • Квітень - 6,3% (1176 осіб)
  • Травень - 7,1% (1230 осіб)

Питома вага підрозділів “Лінії дронів” по цілям від загального обʼєму уражень СОУ:

  • Квітень - 15,3% (9614 цілей)
  • Травень - 17,1% (10838 цілей)

По знищенню ворога:

  • Квітень - 12,7% (2369 осіб)
  • Травень - 17,3% (2992 осіб)

Таким чином протягом травня підрозділі СБС та “Лінії дронів” вразили 21,2% знищених цілей, або 13 424 одиниці за місяць. Що ж стосується особового складу росіян, у травні було уражено 4222 особи, або 24,4%. 

  • Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді розповів, що сьогодні створено угруповання СБС, і підрозділи проєкту “Лінія дронів” входять до угруповання СБС. Таким чином реалізується один з ключових етапів 100-денного плану розвитку СБС.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies