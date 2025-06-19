Бровді: у травні СБС та “Лінія дронів” знищили чверть від ліквідованих росіян

Командувач СБС Роберт Бровді повідомив верифіковану статистику вражень дронами з 11 по 18 червня.

Силами підрозділів СБС та “Лініі дронів” знищено чи уражено 4632 унікальних ворожих цілі. При цьому підтверджені втрати особового складу ворога склали 1170 осіб (644 - безповоротні, 526 - санітарні).

За словами Бровді, система військової верифікації уражень у Дельті обʼєднує 517 підрозділів, з них 7 сходять до СБС, а ще 5 - до “Лінії дронів”. Чисельність їх особового складу складає 2,2% від загальної чисельності СОУ.

Питома вага підрозділів СБС по цілям від загального обʼєму уражень СОУ:

Квітень - 4,3% (2679 цілей)

Травень - 4,1% (2586 цілей)

По знищенню ворога:

Квітень - 6,3% (1176 осіб)

Травень - 7,1% (1230 осіб)

Питома вага підрозділів “Лінії дронів” по цілям від загального обʼєму уражень СОУ:

Квітень - 15,3% (9614 цілей)

Травень - 17,1% (10838 цілей)

По знищенню ворога:

Квітень - 12,7% (2369 осіб)

Травень - 17,3% (2992 осіб)

Таким чином протягом травня підрозділі СБС та “Лінії дронів” вразили 21,2% знищених цілей, або 13 424 одиниці за місяць. Що ж стосується особового складу росіян, у травні було уражено 4222 особи, або 24,4%.