​Радбез ООН у п'ятницю проведе екстрене засідання щодо атак Росії по Україні

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання в пʼятницю, 20 червня, у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких нападів Росії на Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я дякую президентству Гайани та іншим партнерам за підтримку прохання України. Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включаючи додаткові можливості протиповітряної оборони". - написав він у соцмережі Х.

Сибіга нагадав, що минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню, яка могла б прокласти шлях до справжнього мирного процесу.

"На жаль, Москва продовжує відкидати її та посилює терор проти цивільного населення. Тільки тиск може змусити Росію обрати мир замість війни", - зазначив він.

Міністр також наголосив, що російська агресія проти України залишається серйозною загрозою для глобальної стабільності, зазначив міністр.

"Безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана, оскільки режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом, щоб підірвати міжнародний мир і безпеку. Ми повинні залишатися єдиними та працювати разом, щоб протидіяти цим загрозам", - додав Сибіга.

Як повідомлялося, Україна скликає засідання Радбезу ООН після масованої атаки Росії 17 червня.