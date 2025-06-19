Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаСвіт

США та Іран провели прямі переговори після ударів Ізраїлю по Тегерану

Тегеран вимагає, аби Вашингтон вплинув на Ізраїль і той перестав бомбардувати Іран.

США та Іран провели прямі переговори після ударів Ізраїлю по Тегерану
Стів Віткофф

Спеціальний представник США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів провели телефонні розмови після початку ізраїльських ударів по Ірану, передає Reuters із посиланням на джерела.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

За словами дипломатів, Аракчі заявив, що Іран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить атаки. У розмовах обговорювали і американську пропозицію щодо створення регіонального консорціуму з обробки урану за межами Ірану, яке Тегеран раніше відхилив.

Телефонні розмови цього тижня стали найзмістовнішими з моменту початку контактів у квітні. Раніше обидва посадовці обмежувалися лише короткими зустрічами після раундів непрямих переговорів.

Один із регіональних дипломатів, близький до Тегерана, повідомив, що Аракчі висловив готовність до «гнучкості» у ядерному питанні, якщо Вашингтон натисне на Ізраїль для припинення війни. Європейський дипломат також підтвердив, що Іран погодиться повернутися до перемовин лише за умови зупинки ізраїльських бомбардувань.

Джерела стверджують, що ініціатором першого дзвінка був Вашингтон, який також запропонував новий варіант для виходу з глухого кута.

  • Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що план ударів по ядерних об'єктах Ірану з боку збройних сил Сполучених Штатів вже було погоджено президентом Дональдом Трампом.
  • Тим часом міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії планують провести переговори щодо ядерної програми зі своїм іранським колегою в п'ятницю в Женеві.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies