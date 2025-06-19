США та Іран провели прямі переговори після ударів Ізраїлю по Тегерану

Тегеран вимагає, аби Вашингтон вплинув на Ізраїль і той перестав бомбардувати Іран.

Спеціальний представник США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів провели телефонні розмови після початку ізраїльських ударів по Ірану, передає Reuters із посиланням на джерела.

За словами дипломатів, Аракчі заявив, що Іран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить атаки. У розмовах обговорювали і американську пропозицію щодо створення регіонального консорціуму з обробки урану за межами Ірану, яке Тегеран раніше відхилив.

Телефонні розмови цього тижня стали найзмістовнішими з моменту початку контактів у квітні. Раніше обидва посадовці обмежувалися лише короткими зустрічами після раундів непрямих переговорів.

Один із регіональних дипломатів, близький до Тегерана, повідомив, що Аракчі висловив готовність до «гнучкості» у ядерному питанні, якщо Вашингтон натисне на Ізраїль для припинення війни. Європейський дипломат також підтвердив, що Іран погодиться повернутися до перемовин лише за умови зупинки ізраїльських бомбардувань.

Джерела стверджують, що ініціатором першого дзвінка був Вашингтон, який також запропонував новий варіант для виходу з глухого кута.