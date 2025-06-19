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Завтра міністри ЄС проведуть переговори з Іраном щодо ядерної програми

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії планують провести переговори зі своїм іранським колегою у Женеві.

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії планують провести переговори щодо ядерної програми зі своїм іранським колегою в п'ятницю в Женеві.

Про це пише Reuters з посиланням на німецьке дипломатичне джерело.

Міністри спочатку зустрінуться з головним дипломатом Європейського Союзу Каєю Каллас у постійному представництві Німеччини в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану, повідомило джерело.Європейська ініціатива з'явилася на тлі побоювань щодо загострення конфлікту на Близькому Сході після того, як Ізраїль минулого тижня завдав широкомасштабних військових ударів по своєму Ірану, а Іран відповів ракетними атаками по ізраїльських цілях.

Президент Дональд Трамп відмовився повідомити, чи приєднаються Сполучені Штати до військової кампанії свого союзника Ізраїлю, що підживлює побоювання щодо можливого загострення кризи.

Мета переговорів між Іраном та європейцями, які, за словами німецького джерела, відбуваються у координації зі Сполученими Штатами, полягає в тому, щоб переконати іранську сторону твердо гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

За словами джерела, після переговорів має відбутися структурований діалог на експертному рівні.Ізраїль заявив, що його метою є усунення здатності Тегерана розробляти ядерну зброю. Іран заперечує, що його ядерна програма призначена для військових цілей.

Наслідки іранської атаки на лікарню в місті Беер-Шева в Ізраїлі, 19 червня 2025 року
Фото: OSINTdefender / X
Наслідки іранської атаки на лікарню в місті Беер-Шева в Ізраїлі, 19 червня 2025 року

Вранці 19 червня Іран вдарив по госпіталю в ізраїльському місті Беер-Шева. Загалом останні обстріли ізраїльських міст спричинили поранення 65 людей, пише BBC з посиланням на представника ізраїльської служби з надзвичайних ситуацій. 

Серед потерпілих: двоє жінок у віці 70 років та чоловік 80 років, які в "серйозному стані", двоє жінок 80 років у контрольованому стані, 43 людини в "помірному" і 18 тих, хто отримав поранення на шляху до бомбосховищ. 30 людей поранені внаслідок удару по госпіталю.

Медичний персонал медзакладу продовжує роботу. 

Президент Ізраїлю Ісаак Герцоґ, коментуючи цей удар, сказав: "Немовля в інтенсивній терапії. Матір біля його ліжка. Лікар, який бігав між ліжками. Мешканець будинку для людей літнього віку. Це були деякі з цілей іранської ракетної атаки по ізраїльських цивільних цього ранку". 

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що "цього ранку іранські терористичні тирани запустили ракети на «Сорока госпіталь» в Беер-Шеві і цивільне населення в центрі країни". 

Атаки Ізраїлю та Ірану

  • Нова фаза повітряних ударів між Іраном та Ізраїлем триває з 13 червня – дня, коли ізраїльський уряд оголосив операцію проти ядерних об'єктів. Ізраїль атакував ядерні локації в Ірані, а також учених, які займалися відповідними розробками та керівників Корпусу вартових ісламської революції. Іран одразу ж почав завдавати ударів у відповідь. 
  • На саміті G7 країни підтримали право Ізраїлю на захист і неможливість Ірану володіти ядерною зброєю. 
  • МАГАТЕ і американська розвідка заперечили, що Іран уже має готовність до виготовлення ядерних зарядів. Хоча президент США Дональд Трамп іншої думки і повністю підтримує операцію Ізраїлю.
  • За даними Reuters, перемовини стосовно ядерного роззброєння з Іраном хочуть провести представники ЄС. Переговори зі Штатами, заплановані на минулий тиждень, зірвалися, оскільки Тегеран впевнений у підтримці ударів по ньому з боку Вашингтона. 
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