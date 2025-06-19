Іран атакував ракетами госпіталь в Ізраїлі

Фото: OSINTdefender / X Наслідки іранської атаки на лікарню в місті Беер-Шева в Ізраїлі, 19 червня 2025 року

Вранці 19 червня Іран вдарив по госпіталю в ізраїльському місті Беер-Шева. Загалом останні обстріли ізраїльських міст спричинили поранення 65 людей, пише BBC з посиланням на представника ізраїльської служби з надзвичайних ситуацій.

Серед потерпілих: двоє жінок у віці 70 років та чоловік 80 років, які в "серйозному стані", двоє жінок 80 років у контрольованому стані, 43 людини в "помірному" і 18 тих, хто отримав поранення на шляху до бомбосховищ. 30 людей поранені внаслідок удару по госпіталю.

Медичний персонал медзакладу продовжує роботу.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцоґ, коментуючи цей удар, сказав: "Немовля в інтенсивній терапії. Матір біля його ліжка. Лікар, який бігав між ліжками. Мешканець будинку для людей літнього віку. Це були деякі з цілей іранської ракетної атаки по ізраїльських цивільних цього ранку".

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що "цього ранку іранські терористичні тирани запустили ракети на «Сорока госпіталь» в Беер-Шеві і цивільне населення в центрі країни".

Атаки Ізраїлю та Ірану