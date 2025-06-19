Іран атакував ракетами госпіталь в Ізраїлі

Вранці 19 червня Іран вдарив по госпіталю в ізраїльському місті Беер-Шева. Загалом останні обстріли ізраїльських міст спричинили поранення 65 людей, пише BBC з посиланням на представника ізраїльської служби з надзвичайних ситуацій.
Серед потерпілих: двоє жінок у віці 70 років та чоловік 80 років, які в "серйозному стані", двоє жінок 80 років у контрольованому стані, 43 людини в "помірному" і 18 тих, хто отримав поранення на шляху до бомбосховищ. 30 людей поранені внаслідок удару по госпіталю.
Медичний персонал медзакладу продовжує роботу.
Президент Ізраїлю Ісаак Герцоґ, коментуючи цей удар, сказав: "Немовля в інтенсивній терапії. Матір біля його ліжка. Лікар, який бігав між ліжками. Мешканець будинку для людей літнього віку. Це були деякі з цілей іранської ракетної атаки по ізраїльських цивільних цього ранку".
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що "цього ранку іранські терористичні тирани запустили ракети на «Сорока госпіталь» в Беер-Шеві і цивільне населення в центрі країни".
Атаки Ізраїлю та Ірану
- Нова фаза повітряних ударів між Іраном та Ізраїлем триває з 13 червня – дня, коли ізраїльський уряд оголосив операцію проти ядерних об'єктів. Ізраїль атакував ядерні локації в Ірані, а також учених, які займалися відповідними розробками та керівників Корпусу вартових ісламської революції. Іран одразу ж почав завдавати ударів у відповідь.
- На саміті G7 країни підтримали право Ізраїлю на захист і неможливість Ірану володіти ядерною зброєю.
- МАГАТЕ і американська розвідка заперечили, що Іран уже має готовність до виготовлення ядерних зарядів. Хоча президент США Дональд Трамп іншої думки і повністю підтримує операцію Ізраїлю.
- За даними Reuters, перемовини стосовно ядерного роззброєння з Іраном хочуть провести представники ЄС. Переговори зі Штатами, заплановані на минулий тиждень, зірвалися, оскільки Тегеран впевнений у підтримці ударів по ньому з боку Вашингтона.