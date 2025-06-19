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Іран атакував ракетами госпіталь в Ізраїлі

Унаслідок цього удару поранень зазнали 30 людей, а загалом по країні – 60. 

Наслідки іранської атаки на лікарню в місті Беер-Шева в Ізраїлі, 19 червня 2025 року
Фото: OSINTdefender / X
Наслідки іранської атаки на лікарню в місті Беер-Шева в Ізраїлі, 19 червня 2025 року

Вранці 19 червня Іран вдарив по госпіталю в ізраїльському місті Беер-Шева. Загалом останні обстріли ізраїльських міст спричинили поранення 65 людей, пише BBC з посиланням на представника ізраїльської служби з надзвичайних ситуацій. 

Серед потерпілих: двоє жінок у віці 70 років та чоловік 80 років, які в "серйозному стані", двоє жінок 80 років у контрольованому стані, 43 людини в "помірному" і 18 тих, хто отримав поранення на шляху до бомбосховищ. 30 людей поранені внаслідок удару по госпіталю.

Медичний персонал медзакладу продовжує роботу. 

Президент Ізраїлю Ісаак Герцоґ, коментуючи цей удар, сказав: "Немовля в інтенсивній терапії. Матір біля його ліжка. Лікар, який бігав між ліжками. Мешканець будинку для людей літнього віку. Це були деякі з цілей іранської ракетної атаки по ізраїльських цивільних цього ранку". 

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що "цього ранку іранські терористичні тирани запустили ракети на «Сорока госпіталь» в Беер-Шеві і цивільне населення в центрі країни". 

Атаки Ізраїлю та Ірану

  • Нова фаза повітряних ударів між Іраном та Ізраїлем триває з 13 червня – дня, коли ізраїльський уряд оголосив операцію проти ядерних об'єктів. Ізраїль атакував ядерні локації в Ірані, а також учених, які займалися відповідними розробками та керівників Корпусу вартових ісламської революції. Іран одразу ж почав завдавати ударів у відповідь. 
  • На саміті G7 країни підтримали право Ізраїлю на захист і неможливість Ірану володіти ядерною зброєю. 
  • МАГАТЕ і американська розвідка заперечили, що Іран уже має готовність до виготовлення ядерних зарядів. Хоча президент США Дональд Трамп іншої думки і повністю підтримує операцію Ізраїлю.
  • За даними Reuters, перемовини стосовно ядерного роззброєння з Іраном хочуть провести представники ЄС. Переговори зі Штатами, заплановані на минулий тиждень, зірвалися, оскільки Тегеран впевнений у підтримці ударів по ньому з боку Вашингтона. 
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