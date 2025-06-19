ООН: минулого року Іран стратив майже 1000 людей. Це – найбільше із 2015 року

52% людей стратили за злочини, пов'язані з наркотиками, 43% – за вбивства.

Упродовж 2024 року Іран стратив щонайменше 975 людей. Це є найбільшим показником від 2015 року. Чотири страти були виконані публічно через повішення.

Як пише Associated Press, про це йшлося у доповіді генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша. У звіті йдеться, що у 2023 році в Ірані стартили 834 людей.

Зі страчених 52% були звинувачені за злочини, пов'язані з наркотиками, 43% – за вбивства, 2% – за сексуальні злочини та 3% – за злочини, пов'язані з безпекою.

Кількість страчених жінок також зросла. Згідно з інформацією, отриманою Управлінням ООН з прав людини, щонайменше 31 жінку стратили у 2024 році, порівняно з щонайменше 22 жінками у 2023 році. Серед цих 31 жінок 19 були страчені за вбивство. Серед них дев'ять – за вбивство своїх чоловіків у справах, пов'язаних з домашнім насильством, примусовим або дитячим шлюбом.

Також серед страчених були протестувальники, затримані на акціях, організованих у вересні 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні, яку заарештувала іранська поліція моралі та звинуватила у неправильному носінні головного убору.

Непропорційно велика кількість страчених була представниками меншин Ірану. Йдеться про щонайменше 108 белуджів та 84 курди.

Щонайменше 31 особа, включаючи політичних дисидентів, була страчена за злочини, пов'язані з національною безпекою, такі як шпигунство на користь Ізраїлю.

Правозахисники отримали повідомлення про тортури, свавільні затримання та судові процеси, які не відповідали стандартам належної правової процедури та справедливого судочинства.

Що стосується прав на свободу слова, об'єднань та мирних зібрань, то у звіті йдеться, що щонайменше 125 журналістів притягнули до відповідальності за їхню роботу у 2024 році. І щонайменше 40 журналісток притягнули до відповідальності або викликали до суду за їхні репортажі.