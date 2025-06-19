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Прем'єр Вірменії здійснить історичний візит до Туреччини

Дві країни мають складні історичні протиріччя.

Прем'єр Вірменії здійснить історичний візит до Туреччини
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

У директораті з питань комунікацій президента Туреччини Реджепа Ердогана підтвердили інформацію про запланований цього тижня візит до країни прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Як пише "Європейська правда", це буде історичний прорив у відносинах між двома країнами, що ускладнені розбіжностями у трактуванні подій початку минулого століття.

У 1915 році Османська імперія здійснила акти фізичного знищення та примусової депортації вірменського населення, які значна кількість держав світу визнають геноцидом. Туреччина офіційно заперечує ці звинувачення. 

Попри визнання незалежності Вірменії, з 1993 року Туреччина закрила свій кордон з цією країною та підтримала Азербайджан у протистоянні з офіційним Єреваном. 

У 2023 році Нікол Пашинян заявив про бажання нормалізувати відносини з Туреччиною. Він стане першим вірменським лідером, який відвідає сусідню державу із офіційним візитом. Реджеп Ердоган прийматиме гостя у Стамбулі.
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