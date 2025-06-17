Ердоган наказав прискорити виробництво ракет середньої та великої дальності

Причиною є побоювання поширення війни з Ірану та Ізраїлю на інші країни.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наказав збільшити виробництво ракет середньої та великої дальності через ізраїльсько-іранський конфлікт.

Про це пише Bloomberg.

"Ми розробляємо плани виробництва, щоб довести наші запаси ракет середньої та великої дальності до рівня стримування з огляду на останні події", – заявив Ердоган після засідання кабінету міністрів. Він сподівається, що процес збільшення виробництва ракет буде швидким.

"Сподіваємося, що в процесі, який не буде дуже тривалим, ми досягнемо такої обороноздатності, що ніхто не наважиться навіть кинути нам виклик", – сказав він.

Цей крок відбувається на тлі взаємних обстрілів між Ізраїлем та Іраном, що викликає побоювання щодо поширення війни на інші країни багатого на нафту Близького Сходу. Кілька геополітичних "гарячих точок" спонукали країни збільшити витрати на оборону в останні місяці, і Туреччина прагне бути частиною цієї гонки озброєнь.

Ердоган давно підтримує зусилля Туреччини щодо розвитку незалежної оборонної промисловості, здатної виробляти військові літаки, танки, дрони, фрегати, а тепер і ракети – як для експорту, так і для внутрішнього використання.

Європейські країни перебувають під тиском щодо збільшення витрат на оборону через вторгнення Росії в Україну та небажання президента США Дональда Трампа надавати безстрокову підтримку Києву, що створює торговельні можливості для Анкари. У березні турецька компанія Baykar підписала угоду про спільну розробку технологій безпілотників з італійською фірмою Leonardo SpA.

Турецький лідер заявив, що Близький Схід стикається зі зростанням рівня "загрози та ворожості, що випливають з агресії Ізраїлю", і попередив, що "кожен крок, зроблений у нашому регіоні без урахування фактів, провокує інші катастрофи в майбутньому".

Непрості стосунки Туреччини з Ізраїлем погіршилися після початку війни в Газі в жовтні 2023 року, коли Ердоган гостро розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за вплив його військової кампанії на палестинських мирних жителів.

У квітні напруженість між двома країнами загострилася після серії авіаударів Ізраїлю по військових об'єктах у Сирії, де Туреччина планувала будувати бази. Ситуацію вдалося залагодити після того, як президент США Дональд Трамп виступив посередником, і обидві країни створили механізм для уникнення конфронтації через Сирію.

У 2022 році Ердоган заявив , що в рамках турецької програми розробки балістичних ракет Анкара працює над збільшенням дальності своїх ракет Tayfun вітчизняного виробництва з приблизно 560 кілометрів. Вона планує створити полігон у Сомалі для випробувань ракет.