Axios: США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац запевнив, що “режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої злочинні дії”.

Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.

США допомагають Ізраїлю перехоплювати балістичні ракети, які випустив Іран.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в Ізраїлі та США.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що Іран “перейшов червоні лінії, коли наважився стріляти ракетами по цивільних населених пунктах в Ізраїлі”.

Він також запевнив, що “режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої злочинні дії”.

Іран випустив близько 150 ракет під час перших двох обстрілів, і третя хвиля вже наближається, повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Для відбиття атак ізраїльські системи ППО випустили десятки ракет “Стріла”.

За словами очевидців та відео, опублікованих в Інтернет, кілька іранських ракет вразили центр Тель-Авіва. Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили про підтверджене поранення 15 людей.