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Axios: США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац запевнив, що “режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої злочинні дії”.

Axios: США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети
Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

США допомагають Ізраїлю перехоплювати балістичні ракети, які випустив Іран. 

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в Ізраїлі та США.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що Іран “перейшов червоні лінії, коли наважився стріляти ракетами по цивільних населених пунктах в Ізраїлі”.

Він також запевнив, що “режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої злочинні дії”.

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Іран випустив близько 150 ракет під час перших двох обстрілів, і третя хвиля вже наближається, повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Для відбиття атак ізраїльські системи ППО випустили десятки ракет “Стріла”.

За словами очевидців та відео, опублікованих в Інтернет, кілька іранських ракет вразили центр Тель-Авіва. Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили про підтверджене поранення 15 людей.

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».

  • Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.

  • Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану, але готовий підтримати Ізраїль у разі іранських ударів.
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