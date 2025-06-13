Axios: США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети

США допомагають Ізраїлю перехоплювати балістичні ракети, які випустив Іран.
Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в Ізраїлі та США.
Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що Іран “перейшов червоні лінії, коли наважився стріляти ракетами по цивільних населених пунктах в Ізраїлі”.
Він також запевнив, що “режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої злочинні дії”.
Іран випустив близько 150 ракет під час перших двох обстрілів, і третя хвиля вже наближається, повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
Для відбиття атак ізраїльські системи ППО випустили десятки ракет “Стріла”.
За словами очевидців та відео, опублікованих в Інтернет, кілька іранських ракет вразили центр Тель-Авіва. Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили про підтверджене поранення 15 людей.
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У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
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Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану, але готовий підтримати Ізраїль у разі іранських ударів.