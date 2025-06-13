Винищувачі Британії перехопили російський літак-шпигун над Балтією

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
ГоловнаСвіт

Винищувачі Британії перехопили російський літак-шпигун над Балтією

Про випадок повідомили відповідному командуванню НАТО.

Винищувачі Британії перехопили російський літак-шпигун над Балтією
Винищувачі Typhoon 29-ї ескадрильї Королівських ВПС Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Пара британських винищувачів уранці 13 червня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Відомо, що 13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі.

"Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО", – ідеться в повідомленні.

У польських Збройних силах додали, що про випадок повідомили відповідному командуванню НАТО.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies