Винищувачі Британії перехопили російський літак-шпигун над Балтією

Пара британських винищувачів уранці 13 червня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Відомо, що 13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі.
"Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО", – ідеться в повідомленні.
У польських Збройних силах додали, що про випадок повідомили відповідному командуванню НАТО.
- На початку травня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок нової військової операції з посилення безпеки та контролю повітряного простору в Балтійському регіоні.