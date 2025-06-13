Винищувачі Британії перехопили російський літак-шпигун над Балтією

Пара британських винищувачів уранці 13 червня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Відомо, що 13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі.

"Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО", – ідеться в повідомленні.

У польських Збройних силах додали, що про випадок повідомили відповідному командуванню НАТО.