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Керівник ЦПД: Росія та Іран мають найбільші мережі ботів у соцмережі Х

Ці «медіамайданчики» видають себе за «незалежні».

Керівник ЦПД: Росія та Іран мають найбільші мережі ботів у соцмережі Х
Логотип соцмережі Х на будівлі офісу компанії
Фото: Х/ Elon Musk

У соцмережі Х (колишній твіттер) Росія та Іран мають найбільші мережі ботів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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За його словами, створені ними «медіамайданчики» мімікрують під незалежні.

Коваленко зазначив, що після атаки Ізраїлю іранські інформаційні війська «забили весь Х згенерованими ШІ картинками і відосиками про помсту». 

  • Торік компанія Meta у своїй доповіді щодо безпеки повідомила, що в соцмережах Росія залишається головним світовим джерелом "координованої неавтентичної поведінки" щодо України. РФ активно використовує фейкові облікові записи, які є частиною стратегічної мети країни-агресора. Через несправжні акаунти, які поширюють потрібні Кремлю наративи, організатори схеми вводять в оману реальних користувачів соцмереж.
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