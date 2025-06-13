Керівник ЦПД: Росія та Іран мають найбільші мережі ботів у соцмережі Х

У соцмережі Х (колишній твіттер) Росія та Іран мають найбільші мережі ботів.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, створені ними «медіамайданчики» мімікрують під незалежні.
Коваленко зазначив, що після атаки Ізраїлю іранські інформаційні війська «забили весь Х згенерованими ШІ картинками і відосиками про помсту».
- Торік компанія Meta у своїй доповіді щодо безпеки повідомила, що в соцмережах Росія залишається головним світовим джерелом "координованої неавтентичної поведінки" щодо України. РФ активно використовує фейкові облікові записи, які є частиною стратегічної мети країни-агресора. Через несправжні акаунти, які поширюють потрібні Кремлю наративи, організатори схеми вводять в оману реальних користувачів соцмереж.