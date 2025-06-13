Керівник ЦПД: Росія та Іран мають найбільші мережі ботів у соцмережі Х

Ці «медіамайданчики» видають себе за «незалежні».

У соцмережі Х (колишній твіттер) Росія та Іран мають найбільші мережі ботів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, створені ними «медіамайданчики» мімікрують під незалежні.

Коваленко зазначив, що після атаки Ізраїлю іранські інформаційні війська «забили весь Х згенерованими ШІ картинками і відосиками про помсту».