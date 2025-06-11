Маск оголосив попередню дату запуску сервісу роботизованих таксі

Ілон Маск заявив, що його компанія Tesla призначила попередню дату запуску роботи таксі, які не потребують водія.
Як пише Associated Press, сервіс запрацює в Остіні, штат Техас, 22 червня - якщо дата не зміниться через те, що компанія, за словами Маска, "параноїдально дбає про безпеку".
Мільядер пояснив, що таксі перебуватимуть під дистанційним моніторингом і спершу будуть базуватися у районах містах з легшим для автономного керування рухом. Tesla розраховує стартувати з 10 машинами, поступово збільшити цю кількість та розширити мережу на інші міста США - Лос-Анджелес, Сан-Антоніо та Сан-Франциско.
- Ілон Маск щойно відійшов від політичних справ - він завершив роботу в департаменті урядової ефективності та публічно посварився з Дональдом Трампом.