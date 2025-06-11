Маск оголосив попередню дату запуску сервісу роботизованих таксі

Мільярдер повертається до справ технологій, а не політики.

Ілон Маск заявив, що його компанія Tesla призначила попередню дату запуску роботи таксі, які не потребують водія.

Як пише Associated Press, сервіс запрацює в Остіні, штат Техас, 22 червня - якщо дата не зміниться через те, що компанія, за словами Маска, "параноїдально дбає про безпеку".

Мільядер пояснив, що таксі перебуватимуть під дистанційним моніторингом і спершу будуть базуватися у районах містах з легшим для автономного керування рухом. Tesla розраховує стартувати з 10 машинами, поступово збільшити цю кількість та розширити мережу на інші міста США - Лос-Анджелес, Сан-Антоніо та Сан-Франциско.