У Лос-Анджелесі оголосили локальну надзвичайну ситуацію та комендантську годину

Щоб зупинити "тих, хто користується хаотичною ескалацією з боку президента".

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила про запровадження у центрі міста режиму локальної надзвичайної ситуації та заборону нічного пересування під час комендантської години.

Як пише Deutsche Welle, таким чином влада міста намагається зупинити вандалізм та мародерство, які супроводжують бунти, спричинені антиміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа.

Комендантська година починається о 8 годині вечора та триватиме до 6 ранку на території в 1 квадрату милю.

За словами мера, заходи мають на меті завадити "поганим людям, які користуються хаотичною ескалацією з боку президента". Вона також попередила, що поліція затримуватиме порушників, і їх буде притягнуто до відповідальності.