Данія хоче закупити наземні системи ППО

Йдеться про системи ППО виробництва Німеччини, Франції та Норвегії.

Данії необхідно швидко створити наземну систему ППО, яка зможе захищати цивільне населення, військові цілі та критичну інфраструктуру від загроз з повітря.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Данії.

“Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен разом з одностайною погоджувальною групою вирішив продовжити закупівлю трьох наземних систем протиповітряної оборони ближнього радіуса дії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було прийнято рішення провести початкове нарощування наземних систем ППО якомога швидше, не пізніше 2026 року, доки не буде знайдено постійне рішення щодо ППО Данії.

Йдеться про системи від виробників Diehl Defence, MBDA France та Kongsberg. Загальна вартість систем ППО перевищує 6 млрд крон, при цьому норвезьку систему ППО Данія орендуватиме.

Очікується, що рішення щодо того, які системи будуть включені до постійного рішення, може бути прийнято пізніше 2025 року.