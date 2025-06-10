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Данія хоче закупити наземні системи ППО

Йдеться про системи ППО виробництва Німеччини, Франції та Норвегії.

Данія хоче закупити наземні системи ППО
Прапор Данії
Фото: radatv

Данії необхідно швидко створити наземну систему ППО, яка зможе захищати цивільне населення, військові цілі та критичну інфраструктуру від загроз з повітря.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Данії.

“Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен разом з одностайною погоджувальною групою вирішив продовжити закупівлю трьох наземних систем протиповітряної оборони ближнього радіуса дії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було прийнято рішення провести початкове нарощування наземних систем ППО якомога швидше, не пізніше 2026 року, доки не буде знайдено постійне рішення щодо ППО Данії.

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Йдеться про системи від виробників Diehl Defence, MBDA France та Kongsberg. Загальна вартість систем ППО перевищує 6 млрд крон, при цьому норвезьку систему ППО Данія орендуватиме.

Очікується, що рішення щодо того, які системи будуть включені до постійного рішення, може бути прийнято пізніше 2025 року.
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