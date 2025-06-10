Міненерго: Німеччина виділила у Фонд підтримки енергетики України 385 млн євро

Обсяг гуманітарних вантажів від ФРН сягає близько 10% усієї міжнародної допомоги.

Через Фонд підтримки енергетики України німецькі партнери надали фінансової допомоги майже 385 мільйонів євро. Це понад третина у загальному обсязі внесків до Фонду.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство енергетики.

Серед найбільших проєктів, які реалізували завдяки внеску Німеччини, — закупівля шести газотурбінних установок загальною потужністю 156 МВт на понад 127 мільйонів євро. Їх встановили на об'єктах Оператора ГТС України.

Також фінансову допомогу Німеччини спрямовували на відновлення пошкоджених обстрілами магістральних електромереж по Україні та розподільних електромереж. Коштами Німеччини відновили тепломережі у прифронтових містах. Крім того, придбали блочні трансформатори для Укргідроенерго.

«Від початку повномасштабної агресії Російської Федерації Німеччина передала Україні гуманітарні вантажі вагою понад 2 280 тонн. Це близько 10% усієї міжнародної гуманітарної допомоги, що надійшла до енергетичного сектору України», - додали у Міненерго.

Також Німеччина забезпечила резервними джерелами живлення критично важливі об'єкти інфраструктури.