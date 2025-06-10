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Росіяни атакували Купʼянськ: є жертва

Також двоє людей поранені.

Росіяни атакували Купʼянськ: є жертва
наслідки обстрілу Купʼянська 10 червня 2025 року

Окупаційні війська 10 червня вдарили по Купʼянську на Харківщині.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Близько 13:00 вороги завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору у місті. Попередньо, окупанти застосували ФАБ-500. Загинув чоловік. Щонайменше 15 будинків пошкоджені.

Близько через пів години російська армія знову здійснила авіаатаку. Отримали поранення двоє чоловіків. Також пошкоджене домоволодіння. 

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали чотири людини.
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