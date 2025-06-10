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Зеленський: західні партнери не вводять санкції проти РФ, бо Україна відмовляється мобілізовувати 18-річних

Президент додав, що 18-24 річні, які зголосилися на контракт, воюють на фронті без належної зброї.

Зеленський: західні партнери не вводять санкції проти РФ, бо Україна відмовляється мобілізовувати 18-річних
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Партнери однією з причин відмови від нових санкцій проти Росії називають відмову України мобілізовувати 18-річних.

Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Válasz Online.

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«Щодо санкцій, західні партнери перераховують причини, чому не ухвалили рішення, - бо Україна не мобілізувала з 18 років. Чесно кажучи: ми дали можливість 18-24-річним, щоб показати, що вони теж можуть служити, якщо наші партнери цього хочуть. Це ми їм зараз дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі воюють на фронті без належної зброї», - сказав Зеленський.

Президент відзначив, що «мобілізація є проблемою у кожній війні». 

«Україна не є винятком, адже ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються... Ми не мобілізували 18-24-річних, а запропонували їм річний контракт. Я ніколи раніше про це не говорив, але якщо вже запитали, скажу, що думаю, бо це делікатна тема: не вірю, що варто мобілізувати з 18 років, як вважали лідери інших країн», - зауважив глава держави.

За словами Зеленського, наприклад, операція "Павутина" показала, що «справа не в кількості людей, а у зброї та технологіях». 

«Плюс гроші та тиск. А санкції якраз мали б бути націлені на ті гроші, якими росіяни фінансують війну», - 

  • Партнери раніше знаходили інші причини тиснути на Україну щодо мобілізації 18-річних. Зокрема, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Єгор Чернєв у інтерв'ю в програмі "Дорослий погляд" на LB live нагадав про затримання постачання обіцяного озброєння і затягування дозволів на далекобійні удари по ворожих об'єктах. 
  • Лунала пропозиція про мобілізацію 18-річних у січні цього року від тоді ще номінанта на посаду радника з нацбезпеки у команді новообраного президента США Майка Волца.
  • Торік у листопаді Associated Press повідомило, що Білий дім тисне на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Деякі партнери в Європі також занепокоєні нестачею військових в Україні.
  • На початку грудня 2024-го ексдержсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ. За його словам, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".
  • Зеленський у відповідь заявив, що пріоритетом є зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку. Президент зазначив, що хоче "збереження життів, а не зброї на складах".
  • Зеленський також сказав, що майже всі українські бригади потребують доукомплектування озброєнням, тому саме зброя, а не нові військові – це те, чого не вистачає. 
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