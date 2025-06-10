Зеленський: західні партнери не вводять санкції проти РФ, бо Україна відмовляється мобілізовувати 18-річних

Президент додав, що 18-24 річні, які зголосилися на контракт, воюють на фронті без належної зброї.

Партнери однією з причин відмови від нових санкцій проти Росії називають відмову України мобілізовувати 18-річних.

Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Válasz Online.

«Щодо санкцій, західні партнери перераховують причини, чому не ухвалили рішення, - бо Україна не мобілізувала з 18 років. Чесно кажучи: ми дали можливість 18-24-річним, щоб показати, що вони теж можуть служити, якщо наші партнери цього хочуть. Це ми їм зараз дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі воюють на фронті без належної зброї», - сказав Зеленський.

Президент відзначив, що «мобілізація є проблемою у кожній війні».

«Україна не є винятком, адже ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються... Ми не мобілізували 18-24-річних, а запропонували їм річний контракт. Я ніколи раніше про це не говорив, але якщо вже запитали, скажу, що думаю, бо це делікатна тема: не вірю, що варто мобілізувати з 18 років, як вважали лідери інших країн», - зауважив глава держави.

За словами Зеленського, наприклад, операція "Павутина" показала, що «справа не в кількості людей, а у зброї та технологіях».

«Плюс гроші та тиск. А санкції якраз мали б бути націлені на ті гроші, якими росіяни фінансують війну», -