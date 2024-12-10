“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: "Пріоритет – зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку"

Президент хоче "збереження життів, а не зброї на складах".

Зеленський: "Пріоритет – зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у мережі X прокоментував питання зниження мобілізаційного віку, до якого владу закликали партнери.

За словами глави держави, "потрібно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та підготовці особового складу до її використання". Зеленський відкидає "компенсацію браку обладнання й підготовки молодістю солдатів".

Президент називає пріоритетом "зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку, збереження якомога більшої кількості життів, а не зброї на складах".

Зеленський також відзначив особливу роль Сполучених Штатів у завершенні війни: "Америка здатна досягти надзвичайних результатів, яких не змогли досягти інші, але для цього потрібна єдність, сильні позиції та гарантії миру".

"Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. Треба діяти зараз", – підсумував Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies