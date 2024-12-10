Зеленський: "Пріоритет – зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку"

Президент хоче "збереження життів, а не зброї на складах".

Президент України Володимир Зеленський у мережі X прокоментував питання зниження мобілізаційного віку, до якого владу закликали партнери.

За словами глави держави, "потрібно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та підготовці особового складу до її використання". Зеленський відкидає "компенсацію браку обладнання й підготовки молодістю солдатів".

Президент називає пріоритетом "зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку, збереження якомога більшої кількості життів, а не зброї на складах".

Зеленський також відзначив особливу роль Сполучених Штатів у завершенні війни: "Америка здатна досягти надзвичайних результатів, яких не змогли досягти інші, але для цього потрібна єдність, сильні позиції та гарантії миру".

"Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. Треба діяти зараз", – підсумував Зеленський.