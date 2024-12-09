Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації Droid TW 12.7 - український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12,7.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
В Міноборони запевнили, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.
Характеристики Droid TW 12.7:
- кулемет калібру 12,7 мм
- гусенична платформа для найскладніших умов
- дистанційне управління через планшет
- працює на цифровому звʼязку.
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