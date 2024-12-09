Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації Droid TW 12.7 - український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12,7.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

В Міноборони запевнили, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Характеристики Droid TW 12.7:

кулемет калібру 12,7 мм

гусенична платформа для найскладніших умов

дистанційне управління через планшет

працює на цифровому звʼязку.