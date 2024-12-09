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Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7

Роботизований комплекс працює з кулеметом Browning 12,7.

Міноборони кодифікувало український роботизований комплекс Droid TW 12.7
Український роботизований комплекс Droid TW 12.7
Фото: Скріншот з відео

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації Droid TW 12.7 - український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12,7.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

В Міноборони запевнили, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • кулемет калібру 12,7 мм
  • гусенична платформа для найскладніших умов
  • дистанційне управління через планшет
  • працює на цифровому звʼязку.

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