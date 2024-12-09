Ворог майже двадцять разів атакував Дніпропетровщину упродовж дня

Під обстрілами знову опинилася Нікопольщина.

Протягом дня 9 грудня під ворожим вогнем опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог завдав майже двадцять ударів.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По населених пунктах району противник завдав майже два десятки ударів. Цілив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе. Зафіксовано й скид боєприпасу з БпЛА", — пише Лисак.

Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Там пошкоджені інфраструктурний об’єкт і промислове підприємство. Понівечені приватна оселя, лінії електропередач, машина.

Обійшлося без постраждалих.