“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог майже двадцять разів атакував Дніпропетровщину упродовж дня

Під обстрілами знову опинилася Нікопольщина.

Ворог майже двадцять разів атакував Дніпропетровщину упродовж дня
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Протягом дня 9 грудня під ворожим вогнем опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог завдав майже двадцять ударів. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По населених пунктах району противник завдав майже два десятки ударів. Цілив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе. Зафіксовано й скид боєприпасу з БпЛА", — пише Лисак. 

Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Там пошкоджені інфраструктурний об’єкт і промислове підприємство. Понівечені приватна оселя, лінії електропередач, машина. 

Обійшлося без постраждалих.

  • У понеділок, 9 грудня, російська армія атакувала з дрона бригаду енергетиків у Дніпропетровській області.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies