Російські війська обстріляли північ Донеччини: є жертви

Унаслідок обстрілів Старої Миколаївки та Костянтинівки одна людина загинула, ще четверо цивільних зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Старій Миколаївці Іллінівської громади росіяни вбили 91-річну жінку, поранили двох людей. Також обстрілами пошкоджено крамницю і 3 транспортні засоби.
У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти.
Очільник ОВА закликав жителів прифронтових населених пунктів Донеччини своєчасно евакуюватися.
- Російські війська продовжують зосереджувати штурмові дії на донецьких напрямках. Важкою ситуація залишається на Покровській, Времівській та Курахівській ділянках фронту.