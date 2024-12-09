Російські війська обстріляли північ Донеччини: є жертви

Через обстріли населених пунктів Донеччини загинула одна людина, четверо поранених.

Унаслідок обстрілів Старої Миколаївки та Костянтинівки одна людина загинула, ще четверо цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Старій Миколаївці Іллінівської громади росіяни вбили 91-річну жінку, поранили двох людей. Також обстрілами пошкоджено крамницю і 3 транспортні засоби.

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти.

Очільник ОВА закликав жителів прифронтових населених пунктів Донеччини своєчасно евакуюватися.