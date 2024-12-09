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Російські війська обстріляли північ Донеччини: є жертви

Через обстріли населених пунктів Донеччини загинула одна людина, четверо поранених.

Російські війська обстріляли північ Донеччини: є жертви
Фото: телеграм / Zelenskiy

Унаслідок обстрілів Старої Миколаївки та Костянтинівки одна людина загинула, ще четверо цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Старій Миколаївці Іллінівської громади росіяни вбили 91-річну жінку, поранили двох людей. Також обстрілами пошкоджено крамницю і 3 транспортні засоби.

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти.

Очільник ОВА закликав жителів прифронтових населених пунктів Донеччини своєчасно евакуюватися. 

  • Російські війська продовжують зосереджувати штурмові дії на донецьких напрямках. Важкою ситуація залишається на Покровській, Времівській та Курахівській ділянках фронту. 
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