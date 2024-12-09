У Координаційному штабі прокоментували заяву Росії про передачу загиблих в катастрофі Іл-76

Раніше з заявою про те, що Росія передала тіла загиблих в катастрофі Україні, виступила російська "уповноважена з прав людини".

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив, що встановлює, чи дійсно передані під час попереднього обміну тілами загиблі були українськими полоненими, які загинули в авіакатастрофі Іл-76 у Бєлгородській області. Про це штаб сказав у коментарі Суспільному.

У межах кримінального провадження експерти встановлюють, ким були загиблі. Раніше з заявою про те, що Росія передала тіла загиблих в катастрофі Україні, виступила російська "уповноважена з прав людини" Тетяна Москалькова.

"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями", – йдеться у повідомленні штабу.