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У Координаційному штабі прокоментували заяву Росії про передачу загиблих в катастрофі Іл-76

Раніше з заявою про те, що Росія передала тіла загиблих в катастрофі Україні, виступила російська "уповноважена з прав людини". 

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив, що встановлює, чи дійсно передані під час попереднього обміну тілами загиблі були українськими полоненими, які загинули в авіакатастрофі Іл-76 у Бєлгородській області. Про це штаб сказав у коментарі Суспільному.

У межах кримінального провадження експерти встановлюють, ким були загиблі. Раніше з заявою про те, що Росія передала тіла загиблих в катастрофі Україні, виступила російська "уповноважена з прав людини" Тетяна Москалькова. 

"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями", – йдеться у повідомленні штабу. 

  • Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій із полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну.
  • Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР спершу сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості". Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
  • Журналісти Радіо Свободи встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. 
  • За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора увечері Генштаб повідомив, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
  • Андрій Юсов згодом заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
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