Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.
“На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася”, – каже Юсов.
Він також додає, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.
“Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі”, – розповів представник ГУР.
Юсов також каже, що на відео з місця падіння літака не видно решток людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.
“Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил Росії”, – повідомив Юсов.
Катастрофа Іл-76
- Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій із полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну.
- Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР вчора сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці".
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
- Журналісти Радіо Свободи встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ.
- За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора увечері Генштаб повідомив, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.