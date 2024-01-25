На відео з місця падіння літака не видно решток людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.

“На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася”, – каже Юсов.

Він також додає, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

“Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі”, – розповів представник ГУР.

Юсов також каже, що на відео з місця падіння літака не видно решток людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

“Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил Росії”, – повідомив Юсов.

Катастрофа Іл-76