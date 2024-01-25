Понад 25 млн грн збитків на формі для військових: директору Київського підприємства повідомили про підозру

Оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві та слідчі поліції Києва викрили схему привласнення бюджетних коштів під час поставки форменого одягу до військової частини.

Як повідомили у Національній поліції, між однією з київських військових частин та субʼєктом господарювання був укладений договір на закупівлю 3 000 одиниць військового одягу. Підрядник мав забезпечити військових форменим одягом на загальну суму понад 25 млн грн.

Проте, як виявилось, форма не могла використовуватись за своїм цільовим призначенням, так як не відповідала технічним умовам Міністерства оборони України.

В результаті оборудки було завдано збитків на понад 25 мільйонів гривень.

У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії фігуранта: договір, видаткові накладні, статут, зразки підписів тощо.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру. Тривають заходи для збору доказової бази для притягнення усіх фігурантів, що могли бути причетні до корупційної схеми, до відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.