Росія має нестачу боєприпасів та військової техніки, проблеми з постачаннями і персоналом, – речник Пентагону

Генерал-майор Пет Райдер, прессекретар Пентагону, вважає, що Росія стикається з численними проблемами під час повномасштабного вторгнення в Україну. В інтерв'ю "Голосу Америки" він сказав, що РФ "відчуває нестачу боєприпасів та військової техніки, значні проблеми з ланцюгом постачань, значні проблеми з особовим складом".
Саме через це росіяни змушені звертатися по допомогу до таких країн, як Іран і КНДР, аби отримати військові можливості боєприпаси. На погляд Райдера, це демонструє проблему, яку росіяни мають у плані поповнення власних запасів зброї.
Україна ж має значну перевагу – підтримку від понад 50 країн, які спільно працюють над наданням допомоги.
"Я думаю, що одним із важливих наслідків російського вторгнення в Україну став стимул до подальшого зміцнення згуртування НАТО і спроможностей НАТО", – сказав він.
- Після початку масштабної війни в Україні США об'єднали понад 50 союзників у Контактну групу з питань оборони України, також відому як формат "Рамштайн". Станом на зараз країни надали українцям оборонних зобов'язань на $80 млрд. Попереднє засідання в цьому форматі відбулося 23 січня.
- За результатами зустрічі в Міноборони України повідомили, що Київ отримає від партнерів озброєння, яке дозволить вражати ворога не лише на лінії зіткнення, але й у тилу, та знищувати логістичні вузли росіян.