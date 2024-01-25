Росія має нестачу боєприпасів та військової техніки, проблеми з постачаннями і персоналом, – речник Пентагону

Через це вона звертається до Ірану і КНДР.

Генерал-майор Пет Райдер, прессекретар Пентагону, вважає, що Росія стикається з численними проблемами під час повномасштабного вторгнення в Україну. В інтерв'ю "Голосу Америки" він сказав, що РФ "відчуває нестачу боєприпасів та військової техніки, значні проблеми з ланцюгом постачань, значні проблеми з особовим складом".

Саме через це росіяни змушені звертатися по допомогу до таких країн, як Іран і КНДР, аби отримати військові можливості боєприпаси. На погляд Райдера, це демонструє проблему, яку росіяни мають у плані поповнення власних запасів зброї.

Україна ж має значну перевагу – підтримку від понад 50 країн, які спільно працюють над наданням допомоги.

"Я думаю, що одним із важливих наслідків російського вторгнення в Україну став стимул до подальшого зміцнення згуртування НАТО і спроможностей НАТО", – сказав він.