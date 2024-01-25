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Нафтобазу в Туапсе вразили безпілотники Служби безпеки України, – джерела

Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колонни.

Нафтобазу в Туапсе вразили безпілотники Служби безпеки України, – джерела
Пожежа на нафтопереробному заводі в Тупсе
Фото: соцмережі

Нафтопереробний завод у російському Туапсе вразили безпілотники Служби безпеки України. Це важливий для ворога об'єкт, повідомили джерела LB.

Після двох потужних вибухів сьогодні вночі там почалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колонни.

"СБУ бʼє вглиб рф і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", – повідомив співрозмовник. 

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