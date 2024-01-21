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СБУ атакувала дронами нафтовий термінал в російському Усть-Лузі, — джерела

Безпілотники СБУ влучно відпрацювали по цілі.

СБУ атакувала дронами нафтовий термінал в російському Усть-Лузі, — джерела
пожежа у нафтовому терміналі в Усть-Лузі
Фото: скріншот з відео

До сьогоднішньої нічної атаки на морський нафтовий термінал в російському Усть-Лузі причетні спецпризначенці СБУ. 

Про це повідомляють джерела LB.ua.

За даними джерел, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ — ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників. 

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в ленінградській області — важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ рф. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових рф", — додають у джерелах.

Нагадаємо, сьогодні вночі в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ загорівся термінал газосховища "Новатек". Пізніше у мережі з'явилася інформація, що безпілотники атакували військовий завод "Щегловський вал". Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

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