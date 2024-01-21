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Уночі росіяни скинули авіабомбу на Вовчанськ Харківської області, — ОВА

Також ворог завдав ударів по Куп'янському району.

Уночі росіяни скинули авіабомбу на Вовчанськ Харківської області, — ОВА
Вовчанськ, пожежа, обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Впродовж доби під російськими обстрілами перебували Купянський та Чугуївський райони. Росіяни завдали ударів з мінометів, артилерії, а на Вовчанськ скинули КАБ.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали населені пункти: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. 

Сьогодні уночі ворог обстріляв с. Тищенівка Куп'янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих. 

А близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

обстріли Вовчанська Харківська оласть
Фото: Олег Синєгубов
обстріли Вовчанська Харківська оласть

  • Російські війська за добу здійснили 21 атаку на Куп'янському напрямку і намгаються прорвати оборону ЗСУ біля Синьківки. 
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