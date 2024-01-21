Уночі росіяни скинули авіабомбу на Вовчанськ Харківської області, — ОВА

Також ворог завдав ударів по Куп'янському району.

Впродовж доби під російськими обстрілами перебували Купянський та Чугуївський райони. Росіяни завдали ударів з мінометів, артилерії, а на Вовчанськ скинули КАБ.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали населені пункти: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.

Сьогодні уночі ворог обстріляв с. Тищенівка Куп'янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих.

А близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: Олег Синєгубов обстріли Вовчанська Харківська оласть