Виробник німецьких ракет Taurus запевняє, що зможе швидко поповнити запаси у разі передачі їх Києву

У компанії спростували думку, що запаси ракет у разі постачання їх Україні не можуть бути швидко відновлені.

Німецька компанія Taurus Systems спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань оборони Йоганнеса Арльта (Johannes Arlt) про те, що оборонна промисловість Німеччини не в змозі швидко заповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні, пише DW.

Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф (Joachim Knopf) у своєму посту на платформі X наголосив, що швидке заповнення запасів ракет аж ніяк не проблема.

"У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротший термін як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати існуючі", – написав він.

Ще в листопаді компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявляла, що здатна в найкоротші терміни не лише наростити виробництво ракет Taurus, а й принагідно інтегрувати в них нові технічні досягнення.

У парламентських фракціях "зелених" і вільних демократів є голоси, які, як і блок християнських партій ХДС/ХСС, виступають за передачу Києву ракет Taurus. Але на голосуванні у бундестазі 17 січня відповідну ініціативу було відхилено. Із 666 депутатів, які були присутні на засіданні, 485 проголосували "проти".

Однак план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі. Найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024 року.

Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил бундесверу. Вони здатні навіть з великих висот і відстаней вражати цілі на віддаленні до 500 км і, зокрема, руйнувати бункери.