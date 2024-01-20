Президент України Володимир Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України і безпекові угоди з партнерами.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 20 січня.

Перші результати слід очікувати у січні-лютому.

"Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень", - сказав Зеленський.

За його словами, також триває підготовка роботи з ключовими партнерами "і щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями".

"Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз", - сказав Президент.