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Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України і безпекові угоди з партнерами

"Січень та лютий мають принести відповідні результати", - сказав Президент.

Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України і безпекові угоди з партнерами
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України і безпекові угоди з партнерами.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 20 січня.

Перші результати слід очікувати у січні-лютому.

"Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень", - сказав Зеленський.

За його словами, також триває підготовка роботи з ключовими партнерами "і щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями". 

"Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз", - сказав Президент.

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