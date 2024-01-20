У неділю синоптики прогнозують невеликий сніг і ожеледицю

21 січня в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненням і невеликий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у північних областях - помірний сніг, вдень у західних областях без опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви становитимуть 15-20 м/с.

Температура вночі - 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.